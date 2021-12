Ita Airways introduce la classe Superior sui voli nazionali













A partire dal prossimo 26 dicembre, Ita Airways inserirà la nuova classe “Superior” a bordo dei suoi voli domestici. Il prodotto permetterà ai passeggeri di “beneficiare di servizi dedicati per un viaggio all’insegna del comfort e dell’efficienza, rispecchiando gli standard di qualità delle classi business dei voli internazionali e intercontinentali” già offerti dal vettore di bandiera.

La classe Superior di Ita Airways prevede la possibilità di effettuare il check in presso i banchi Skypriority, di imbarcare in stiva gratuitamente 2 bagagli da 23 Kg ciascuno, di utilizzare il fast track per superare rapidamente i varchi di sicurezza (negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e Torino) e di usufruire dell’imbarco prioritario al gate. Fino al 10 gennaio, la Superior è disponibile sulle tratte da Roma Fiumicino verso/da Bari, Brindisi, Palermo, Venezia e Genova, e da/verso Milano Linate-Pescara. Dopo il 10 gennaio il servizio sarà esteso a tutto il network nazionale.

I clienti Superior, poi, avranno in volo una cabina riservata e la garanzia di avere il posto accanto sempre libero, “per poter lavorare al meglio, o semplicemente godersi il volo in pieno relax”, sottolinea la nota di Ita. Riguardo al catering, i clienti della nuova classe avranno n servizio dedicato e differenziato in base al momento della giornata. Oltre alla tradizionale offerta di bevande calde e fredde saranno serviti:” una colazione italiana con lieviti caldi, una selezione di biscotti e di snack salati durante il giorno e la sera un aperitivo con spumante e stuzzichini”. I nuovi biglietti della classe Superior sono già disponibili per l’acquisto sui vari canali.