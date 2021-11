Ita Airways, il programma Volare raggiunge i 100mila iscritti













Volare, il programma di loyalty di Ita Airways ha superato la soglia dei 100.000 iscritti ad un mese dalla sua nascita, arrivando a un totale di 129mila iscritti.

Per celebrare il traguardo raggiunto la compagnia aerea ha deciso di premiare il socio n. 100.000, che, iscrittosi con lo status Smart, riceverà in regalo il passaggio direttamente a Premium, ben due livelli dopo lo Smart. Il livello Premium permette da subito di accedere ai servizi dedicati come il check in presso i banchi di Business Class, il fast track presso l’aeroporto di Roma Fiumicino e di Milano Linate e l’imbarco prioritario.

«Il cliente è al centro della nostra strategia – ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways – Pr noi è fondamentale non solo capirne le esigenze e soddisfarne le aspettative, ma anche farlo sentire apprezzato e coccolato. Per questo motivo abbiamo deciso di premiare il nostro 100.000esimo socio, per festeggiare con lui la fiducia che tutti i passeggeri ci hanno dimostrato iscrivendosi al Programma Volare. Questa azione inoltre ci è sembrata il modo più naturale per ringraziarlo di aver scelto Ita Airways e il nostro programma loyalty Volare».

Volare è stato progettato per assicurare ai clienti semplicità e flessibilità sia nell’accumulo che nella spesa dei punti. Quattro sono i livelli in cui si declina il nuovo programma di Loyalty: smart, plus, premium ed executive.