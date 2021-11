Ita Airways guarda a est: codeshare con Tarom e Bulgaria Air













Prosegue il piano di accordi di Ita Airways per ampliare il proprio network europeo a disposizione di clienti, agenzie e operatori. Dopo le recenti partnership con Air Malta, Air Europa e Tap Air Portgal, la compagnia aerea guidata da Alfredo Altavilla e Fabio Lazzerini ha attivato altri due accordi di codeshare che guardano al mercato dell’Europa dell’Est.

Dallo scorso 8 novembre, infatti, è già attivo il codeshare tra Ita Airways e la compagnia di bandiera della Romania, Tarom. Il codice AZ viene applicato sui voli da Roma Fiumicino a Bucarest e sulle rotte in connessione dall’hub di Tarom verso gli aeroporti di Timisoara, Cluji-Napoca, Iași, Oradea, Suceava, Satu Mare e Baja Mare. Il codice RO di Tarom, invece, sarà applicato su otto destinazioni nazionali servite da Ita dall’hub di Fiumicino.

Dal 13 novembre, inoltre, è attivo il codeshare con Bulgaria Air (codice Iata FB) per i voli Fiumicino-Sofia, oltre alle connessioni tra la capitale bulgara e Varna e le rotte nazionali di Ita sempre servite dal Leonardo da Vinci.

Oltre agli accordi con Tarom e Bulgaria Air, la compagnia di bandiera italiana sta lavorando a ulteriori partnership sul lungo raggio che dovrebbero partire a inizio del prossimo anno e in concomitanza con l’apertura delle frontiere dei vari Paesi nel mondo.

I NUOVI DIRIGENTI

Da pochi giorni, infine, Ita spa ha scelto come chief technology officer Francesco Presicce, generale dell’Aeronautica militare che dismette la divisa per entrare nella newco controllata dal ministero dell’Economia. Inoltre, secondo Il Sole 24 Ore, entro qualche giorno il manager Davide D’Amico dovrebbe essere annunciato come nuovo direttore della comunicazione. D’Amico è attualmente global head communication di Helbiz, società leader nel settore della mobilità alternative e elettrica (dai monopattini alle e-bike) e recentemente quotata alla Borsa di Wall Street e ha una lunga esperienza in FCA (Fiat-Chrysler Automobiles). Proprio Helbiz a inizio novembre ha stretto un accordo di intermodalità aereo-monopattino con Ita in concomitanza con l’avvio dei voli Roma-New York.

L’INGRESSO IN SKYTEAM CARGO

Nel frattempo, l’alleanza SkyTeam Cargo ha dato il suo benvenuto ad Ita Airways come nuovo membro. Il vetore tricolore garantirà la continuità delle spedizioni cargo multilaterali tra l’Italia e il resto del mondo attraverso il portafoglio di prodotti leader del settore di SkyTeam Cargo.

«L’Italia è un importante mercato cargo globale e diamo un caloroso benvenuto ad Ita Airways nella SkyTeam Cargo Alliance, che fornisce spedizioni sicure, efficienti e tempestive di prodotti di alta moda, design e beni di consumo verso centinaia di destinazioni in tutta la nostra rete globale», ha dichiarato Nico van der Linden, vice presidente di SkyTeam Cargo.

Per Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways, «entrare a far parte di SkyTeam Cargo è un passo fondamentale per noi, poiché riconosciamo l’unicità della proposta di valore dell’Alleanza e adottiamo gli standard di qualità del suo ampio portafoglio di prodotti. Siamo fiduciosi che lavorare con le nostre preziose compagnie aeree partner supporterà e ispirerà il nostro piano di crescita nei prossimi mesi».