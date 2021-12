Ita Airways firma il codeshare con Etihad













La compagnia di bandiera Ita Airways ha firmato un accordo di codeshare con Etihad Airways, la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti ed ex azionista della vecchia Alitalia, poi commissariata dopo l’uscita del vettore emiratino dalla società nel 2017.

La partnership commerciale è progettata per incrementare i viaggi d’affari e il turismo tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti e “offrirà ai viaggiatori più opzioni e una migliore connettività quando viaggiano attraverso Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Abu Dhabi”, sottolinea la nota congiunta.

I biglietti sono già in vendita per i voli in codeshare in partenza dal 14 dicembre 2021: Ita Airways applicherà il suo codice AZ sui servizi operati da Etihad tra l’Italia (Roma Fiumicino e Milano Malpensa) e gli Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi).

Etihad, invece, applicherà il codice EY su 5 destinazioni nazionali italiani in collegamento con aeroporto di Roma Fiumicino (Genova, Bari, Brindisi, Catania, Palermo) e su Malta.