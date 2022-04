Ita Airways, decolla il diretto Milano-New York













Prende il via, come promesso, il volo diretto da Milano Malpensa a New York Jfk di Ita Airways. Operata per la prima volta sabato 2 aprile, la rotta sarà servita cinque volte a settimana (ogni lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica) e partirà da Malpensa alle ore 13.40 per atterrare alle 17.00 local time nella Grande Mela. Il volo Nyc-Milano ripartirà alle ore 20.55 per atterrare alle 11.05.

L’Airbus A330-200 di Ita è configurato con tre classi di viaggio: Business, Premium Economy ed Economy.

Questo nuovo collegamento si aggiunge al volo già operativo su New York Jfk da Fiumicino, e ai collegamenti sempre da Roma per Miami e Boston partiti a marzo. Si consolida, così, il processo di espansione della compagnia negli Usa, secondo mercato per rilevanza strategica dopo l’Italia. L’obiettivo è raggiungere un totale di 42 voli settimanali tra Stati Uniti e Italia entro agosto.

La summer 2022 di Ita prevede 64 nuove destinazioni, di cui 23 nazionali, 34 internazionali e 7 intercontinentali. Nei prossimi mesi partiranno le operazioni da Roma Fiumicino verso Los Angeles, Buenos Aires, San Paolo e Tokyo.