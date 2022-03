Ita Airways decarbonizza i voli in partnership con AdR ed Eni













Ita Airways e l’Aeroporto Leonardo Da Vinci insieme per la sostenibilità ambientale, grazie all’aumento dei rifornimenti di Saf, il biocarburante per l’aviazione realizzato da materie prime rinnovabili, ora disponibile in maggiori quantità presso lo scalo romano.

Un annuncio importante, che testimonia l’impegno del vettore e dello scalo nel percorso di decarbonizzazione delle rotte, che per tutto il 2022 coinvolgerà la Roma-Venezia e la Roma-Barcellona. Una strada intrapresa sin dall’inizio della storia di Ita Airways, che nell’ottobre 2021 grazie al primato dell’aeroporto di Roma nel disporre di Saf ha potuto utilizzarlo sui primi 10 voli del suo operativo.

«La decarbonizzazione del settore è una priorità assoluta – ha detto Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma – Non sarà un percorso breve, ma servono azioni già da subito come questa in partnership con Eni e Ita Airways. Confidiamo che questa iniziativa dimostri la capacità del settore su questo fronte, nell’auspicio che possa essere anche sostenuto da politiche di incentivazione alla produzione ed all’utilizzo dei carburanti sostenibili».

«Si tratta di un passo importante per la trasformazione green di tutto l’ecosistema del trasporto aereo e per il futuro sono in cantiere ulteriori attività – ha spiegato Francesco Presicce, chief technology officer di Ita Airways – Questa partnership per la decarbonizzazione dei cieli dimostra come la sostenibilità ambientale e l’innovazione siano due pilastri della compagnia».