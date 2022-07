Ita Airways chiede altri 400 milioni al governo













In attesa di capire se sarà il governo uscente guidato da Mario Draghi a concludere il processo di privatizzazione di Ita Airways, il consiglio di amministrazione della compagnia tricolore ha dato il via libera alla richiesta all’azionista unico (il ministero dell’Economia e Finanze, ndr) di aumento di capitale da 400 milioni di euro.

Come già preannunicato nei giorni scorsi, quindi, Ita ha avanzato la richiesta con l’obiettivo di rimpinguare la liquidità in cassa in vista del periodo invernale, solitamente meno remunerativo per i vettori. “Questa somma — autorizzata dagli accordi con l’Antitrust Ue per il 2022 — si aggiunge ai 720 milioni già erogati nel 2020 (20 milioni) e 2021 (700 milioni) per la compagnia aerea tricolore che lo scorso 15 ottobre è subentrata ad Alitalia. Altri 250 milioni sono previsti nel 2023 come terza e ultima tranche”, sottolinea oggi Il Corriere della Sera, riportando la decisione del vertice della compagnia tricolore.

Ora la richiesta di aumento di capitale verrà affrontata all’assemblea degli azionisti — che dovrebbe svolgersi a settembre — e in ultima istanza dal Mef che dovrà decidere se e quando erogare i 400 milioni. Secondo fonti interne al ministero, però, il versamento potrebbe slittare a novembre e comunque non prima dell’insediamento del nuovo esecutivo. Secondo le ultime indiscrezioni, però, i vertici di Ita Airwyas starebbero richiedendo l’aumento di capitale anche per mettere al riparo la compagnia proprio da un eventuale slittamento della vendita a dopo le elezioni del 25 settembre.

La trattativa per la vendita dell’80% di Ita alla cordata Msc-Lufthansa sembra essere, infatti, in una fase di stallo e nelle prossime settimane sarà il presidente del Consiglio Mario Draghi a decidere se procedere (facendo rientrare il dossier Ita nei cosiddetti “affari correnti”) o se , invece, passare la palla al prossimo governo.