Ita Airways, buone le performance dei primi 14 giorni. Ufficiale l’ingresso in SkyTeam













La nuova compagnia di bandiera Ita Airways è entrata ufficialmente nell’alleanza SkyTeam, in sostituzione di Alitalia in amministrazione straordinaria. Con Ita Airways a bordo, i 700 milioni di clienti dell’alleanza continueranno a usufruire, quindi, dei collegamenti diretti verso le principali destinazioni in Italia.

Inoltre, i vertici del vettore hanno comunicato i dati sui primi 14 giorni di operatività. La compagnia aerea tricolore ha operato 2.764 voli passeggeri, di cui 1.942 nazionali e 822 internazionali, registrando un indice di puntualità pari all’84,1% per i voli in partenza, e dell’84,6% per quelli in arrivo. Il coefficiente di riempimento si è attestato al 57%, un tasso “in linea con il settore e superiore alle aspettative – sottolinea la nota di Ita Airways – Bene anche l’andamento delle vendite, che, nella sola settimana dal 18 al 23 ottobre 2021, ha superato di oltre il 50% i target prefissati. In particolare, nella giornata del 23 ottobre, si è registrato il record di biglietti venduti dal 26 agosto, data dell’avvio alla commercializzazione, con il superamento della soglia di 2 milioni di euro di provento”.

Secondo il report di Ita Airways, infine, le destinazioni del network preferite dai primi clienti della compagnia sono state Milano, Napoli, Bari, Catania, Palermo per il mercato domestico, e Parigi, per quello internazionale. Gran parte delle prenotazioni (83%) si è concentrata nel trimestre ottobre/dicembre 2021 “con un travel period 15 ottobre-31 dicembre 2021. Le destinazioni fino ad oggi scelte dai clienti di Ita Airways per le prossime vacanze di Natale e Capodanno, sono state Amsterdam e Londra, ed il sud Italia con la Sicilia, la Puglia e la Calabria”. Sono oltre 70.000 i nuovi iscritti a Volare, il nuovo programma Loyalty di Ita Airways.

Riguardo l’ingresso in SkyTeam, infine, Walter Cho, presidente dell’alleanza ha affermato: «Da oltre 20 anni il mercato italiano è una pietra miliare del network europeo di SkyTeam e nessun’altra alleanza di compagnie aeree collega l’Italia al mondo così. Accogliamo con grande favore la decisione di Ita Airways di aderire alla nostra alleanza e garantire la continuità del servizio per i milioni di clienti che scelgono SkyTeam come alleanza preferita per l’Italia».

«L’adesione a SkyTeam è un passo naturale, che ci consente di continuare a fornire una rete globale e un’esperienza che i clienti, che volano da e per l’Italia, si aspettano – ha dichiarato il presidente di Ita Airways, Alfredo Altavilla – Attendiamo con impazienza di collaborare con i nostri partner, insieme per supportare questa fase di startup della nostra compagnia, il vettore di bandiera italiana».

Alitalia in a.s. ha cessato le operazioni il 14 ottobre scorso lasciando contestualmente l’alleanza globale di compagnie aeree SkyTeam. Quest’ultima ha comunque concordato con Alitalia Loyalty spa l’estensione della partnership che consentirà ai sei milioni di iscritti al programma frequent flyer MilleMiglia di accumulare e riscattare miglia sui voli selezionati dei soci SkyTeam.

Nel frattempo, Ita Airways sta “lavorando a stretto contatto con SkyTeam e i suoi membri per implementare i vantaggi dell’alleanza, di cui i clienti godono in tutto il mondo, compresi i servizi aeroportuali prioritari”, sottolinea la nota della newco.