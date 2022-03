Ita Airways, avanzata lungo raggio da Miami a Tokyo













Continua a passo lungo l’avanzata di Ita Airways, che a soli 4 mesi dalla nascita, presenta tante novità: dalle livree azzurre degli aerei dedicati agli sportivi italiani, al nuovo loyalty club Volare, dalla Lounge Piazza di Spagna, fino alle rotte intercontinentali per l’estate 2022 e al primato di puntualità a livello mondiale nel mese di gennaio.

Ottimi risultati, non solo in termini di orario e load factor, per la compagnia aerea, mentre ancora non si annuncia la nuova alleanza e, soprattutto, la nuova proprietà. «Stiamo lavorando intensamente, sono molto soddisfatto dell’interesse e delle interlocuzioni che stiamo avendo – ha detto Alfredo Altavilla, presidente di Ita – L’importante ora è studiare un business plan che dia una logica di sviluppo alla compagnia, dal punto di vista economico ed occupazionale».

LA SUMMER 2022

Nel frattempo, ieri ha preso il via il volo Roma-Miami, mentre oggi parte la tratta per Boston e tra un mese il Malpensa-New York, a cui si aggiungeranno a giugno le altre rotte intercontinentali per Tokyo, Los Angeles, Buenos Aires, San Paolo. Per ora, il conflitto tra Russia e Ucraina non ha avuto conseguenze sull’operativo Ita Airways, che prevede per la prossima stagione 64 voli, di cui 23 nazionali, 34 internazionali e 7 intercontinentali. «L’unica ripercussione diretta potrebbe essere sui tempi della rotta per Tokyo, che potrebbero allungarsi», ha concluso Altavilla.

Guardando a mete più vicine, la summer 2022 del vettore prevede voli verso le isole dell’Italia, Spagna, Grecia e Croazia, da Roma e Milano a Lampedusa, Pantelleria, Corfù, Heraklion, Rodi, Ibiza, Minorca e Maiorca, e ad agosto verranno servite da Roma anche Cefalonia, Dubrovnik e Spalato e da Milano Linate la destinazione Salonicco.

LA FLOTTA SPORTIVA

L’espansione del network segue di pari passo quella della flotta, che sta conoscendo un completo rinnovamento in nome della sostenibilità e raggiungerà i 106 aerei nel 2025/26, di cui 80 nuovi. Tutti rigorosamente dipinti di azzurro “nazionale” a sottolineare il legame profondo tra il mondo dello sport e la compagnia aerea.

«Un omaggio ai valori che i nostri campioni sportivi rappresentano: passione, duro lavoro, amore per la competizione leale e voglia di fare sempre meglio – ha detto Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Ita Airways – Valori che condividiamo e che ci rendono orgogliosi delle nostre leggende a cui abbiamo scelto di dedicare gli aeromobili. Abbiamo iniziato con Paolo Rossi e Pietro Mennea e poi abbiamo lanciato un sondaggio social a cui hanno partecipato più di 13 mila persone, i cui feedback sono stati tradotti nei nomi che finiranno sui nostri aerei. All’interno, invece saranno riprodotte sulle cappelliere le “costellazioni dei giganti”, create ad hoc per i vari sport».

IL PROGRAMMA FEDELTÀ

Protagonista di oggi, accanto ai tanti atleti che hanno presenziato l’inaugurazione della Lounge Piazza di Spagna, il nuovo programma fedeltà Volare: un ecosistema di servizi e prodotti per un’esperienza di viaggio a 360°. «Quattro i pilastri su cui si basa – ha spiegato lo chief commercial officer, Emilia Limosani – Libertà nell’accumulare e redimere miglia di Ita e dei suoi partner; personalizzazione, grazie ai 4 club con crescente livello di servizio ed esclusività, Smart, Plus, Premium ed Executive, scelta tra i tanti servizi e premi; e in ultimo connessione, per essere connessi ed usare tutti i servizi in maniera autonoma tramite web e app». Ad oggi sono già 265 mila gli iscritti, di cui 40mila nelle classi più prestigiose.

Seguiranno gli altri progetti in via di sviluppo, tutti ancora in fase embrionale, in attesa di concretizzarsi nel prossimo piano industriale, non appena sarà fatta luce sulla nuova proprietà e sulle alleanze strategiche che porterà.