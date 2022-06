Ita Airways apre le vendite per l’estate 2023













La compagnia di bandiera Ita Airways ha annunciato l’apertura delle vendite per la prossima estate 2023 sull’intero operativo della compagnia. Sempre da oggi sarà possibile prenotare il volo di Ita Airways da Roma Fiumicino verso Tokyo Haneda che sarà operato nella stagione invernale 2022 con tre frequenze settimanali, da Roma ogni mercoledì, venerdì e domenica e da Tokyo ogni lunedì, giovedì e sabato, e diventerà giornaliero a partire da aprile 2023.

È attivo – sempre da oggi – il banco dedicato ai passeggeri in transito presso l’area imbarco del molo A dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Il banco è utile ai passeggeri per avere informazioni sui propri voli di Ita Airways, o per coloro che hanno necessità di modificare e/o acquistare biglietti e servizi offerti dalla compagnia di bandiera. “Si tratta del primo banco totalmente brandizzato Ita Airways presente in tutto il molo A e rappresenta un servizio molto atteso dai clienti”, sottolinea la nota del vettore.

In collaborazione con Sac Spa (società di gestione dell’Aeroporto di Catania) Ita ha poi avviato la fase di sperimentazione del Face Boarding presso lo scalo siciliano di Fontanarossa.

Da luglio, tutti i passeggeri dei voli Catania-Milano, dopo aver effettuato il check in sul web o in aeroporto, potranno recarsi presso la “land side” dell’area partenze per utilizzare l’innovativa macchina per il riconoscimento facciale Reco Welcome-Kiosk, che assocerà il volto al documento d’identità elettronico e alla carta d’imbarco.