Ita Airways, accordo di codeshare con Tap sui voli tra Italia e Portogallo













Dopo le partnership con Air Malta e Air Europa, ora Ita Airways ha siglato un nuovo codeshare con Tap Air Portugal che collega Italia e Portogallo attraverso i network di entrambe le compagnie aeree. La partnership commerciale è già operativa e permette alla nuova compagnia aerea di bandiera di ampliare l’offerta commerciale in Portogallo, incrementando e sviluppando nuovi flussi di traffico leisure e business.

Nel dettaglio, Ita Airways applicherà i propri codici sui voli operati da Tap Air tra Roma, Milano, Venezia e Lisbona, consentendo ai propri clienti di volare direttamente tra i due Paesi. Allo stesso modo, Tap Air Portugal eseguirà il codeshare di Ita Airways su 13 destinazioni nazionali italiane in collegamento oltre l’aeroporto di Roma Fiumicino.

«Oggi comincia la nostra partnership di code share con Tap Air Portugal, segnando un passo in avanti nella nostra strategia commerciale di stringere sempre più accordi con le maggiori compagnie internazionali – ha dichiarato Emiliana Limosani chief commercial officer di Ita Airways – Tap Air Portugal per noi è la porta di accesso verso il Portogallo, paese meraviglioso e ricco di opportunità di sviluppo per il nostro traffico business e per i viaggi leisure. Sono sicura che grazie a questa partnership daremo ai nostri passeggeri un valore aggiunto nella scelta della destinazione da raggiungere».