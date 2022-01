Ita Airways, 11mila passeggeri sulla rotta per New York













Primi confortanti risultati di traffico per Ita Airways che, nonostante i venti contrari della pandemia, nel suo primo periodo operativo, sulla rotta per New York ha trasportato oltre 11mila passeggeri, con un load factor vicino al 60,5%, certamente soddisfacente se si tiene conto del contesto emergenziale nel quale è maturato.

Ad oggi, la newco subentrata ad Alitalia, solo sulla rotta Roma Fco-New York ha operato 74 voli a partire dal 4 novembre 2021: si tratta del collegamento long haul più importante, con enormi potenzialità non appena si concluderà l’ondata di Omicron che ha inferto un ulteriore stop alla ripartenza del settore (che a questo punto appare il comparto economico-industriale più colpito dall’inizio del coronavirus).

In attesa dell’apertura di altre rotte in primavera, per ora New York è l’unica destinazione intercontinentale dell’operativo del vettore.

BILANCIO 2021. Intanto il 2021 di Ita Airways, con due mesi e mezzo di operatività, si è chiuso con 1,25 milioni di passeggeri imbarcati e – secondo quanto riporta il Corriere della Sera –poco più di 74 milioni di euro in cassa. Stando ai report delle piattaforme specializzate, la compagnia ha messo in vendita circa 2,3 milioni di posti. Quindi gli 1,25 milioni di passeggeri indicano un tasso di riempimento medio di un velivolo attorno al 54,5%.