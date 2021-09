Ita, accordo commerciale anche con Welcome













Continua la raffica di accordi commerciali tra Ita, la distribuzione e – più in generale – il turismo organizzato. Dopo l’accordo con Uvet e Gattinoni, è notizia di queste ore la lettera d’intenti siglata con Welcome Travel Group in vista dell’avvio delle operazioni il prossimo 15 ottobre.

Le adv Welcome e Geo proporranno Ita ai propri clienti come vettore privilegiato. In più, le due società individueranno opportunità di business e definiranno iniziative commerciali congiunte con l’obiettivo di sviluppare le vendite dei prodotti e dei servizi Ita sul mercato.

Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group, augura a Ita buon volo e reputa questo «n primo passo per costruire una partnership di medio lungo periodo che, siamo certi, garantirà ad entrambe le aziende il raggiungimento di importanti traguardi».

Per la compagnia «è fondamentale investire in accordi con i principali player del settore turistico perché essi rappresentano canali fondamentali per la distribuzione dei voli», dichiara Emiliana Limosani, chief commercial officer del vettore.

Ita, a quanto si apprende, ha stipulato un accordo anche con Alpitour, Gruppo che controlla Welcome insieme a Costa Crociere. Altre intese commerciali con Robintur, Aci Blueteam, Frigerio Viaggi, Regent, Sporting Vacanze, Ultraviaggi, Idee per Viaggiare e Masterexplorer.