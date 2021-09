Istanbul inaugura il Galataport per le navi da crociera













Manca poco all’apertura del Galataport, il nuovo porto di Istanbul, che nei prossimi giorni accoglierà le prime navi da crociera. Si tratta di un progetto costato 1,7 miliardi di dollari che avrà il compito di accogliere 25 milioni di persone tra turisti, visitatori e crocieristi.

La nuova infrastruttura è nel quartiere Karakoy di Istanbul ed è stato concepito come luogo di aggregazione per l’intera città, in un’area in cui prima non c’era nulla.

Non sarà solo un terminal crocieristico: sarà utilizzato per l’arrivo e il transito delle navi, ma anche per attività legate ad arte e cultura, gastronomia e shopping, e avrà attrazioni e servizi per visitatori e residenti.

Tra le strutture all’interno dell’area c’è anche un nuovo edificio museale progettato da Renzo Piano; inoltre al Galataport sorge anche il Museo di pittura e scultura della Mimar Sinan Fine Arts University di Istanbul.

Simbolo di questa nuova area è la Piazza Tophane, caratterizzata dalla torre dell’orologio.