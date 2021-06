Israele, stop alla mascherina al chiuso













Dal 15 giugno Israele ha revocato l’obbligo di indossare le mascherine in luoghi chiusi (all’aperto sono state dismesse dal 18 aprile scorso), segnando la fine di una delle ultime importanti restrizioni sul Covid rimaste.

La mossa arriva sei mesi dopo che Israele ha iniziato la sua campagna di vaccinazione per gli adulti, con oltre il 55% dei 9,3 milioni di abitanti di Israele completamente vaccinati e una campagna di vaccinazione in corso per i bambini di età compresa tra 12 e 15 anni. Il numero di casi giornalieri in Israele è sceso da 8.600 al culmine della crisi sanitaria a 19 all’inizio di questa settimana.

Attrazioni turistiche, siti, ristoranti, caffè, eventi culturali e sportivi sono aperti, senza limitazioni di capacità, al chiuso o all’aperto.

Le mascherine restano necessarie per i passeggeri sui voli e per i visitatori delle strutture mediche e delle case di cura. Il ministero della Salute israeliano continuerà anche ad aggiornare l’elenco di Paesi rossi proveniendo dai quali i viaggiatori dovranno rispettare un periodo di quarantena di 10 giorni.

L’altra novità importante è la riapertura – a partire dal 4 luglio – delle frontiere con la Giordania, chiuse da marzo 2020.

Il terminal Yitzhak Rabin è stato chiuso dall’inizio della pandemia di Covid-19 e da allora è rimasto chiuso. Da luglio gli israeliani potranno entrare e uscire dal regno hashemita attraverso il valico.