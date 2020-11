Israele spinge la promozione sulle mete family friendly

Israele è una destinazione giovane, con un’età media degli abitanti di Tel Aviv non superiore, per esempio, ai 34 anni. La realtà estremamente cosmopolita di questo Paese riserva alla famiglia un posto privilegiato e ogni luogo è sempre pronto ad accogliere i più piccoli con la gioia che contraddistingue una terra in grado di coniugare magistralmente culture differenti.

Un esempio è una passeggiata lungo le mura di Gerusalemme, alla scoperta del Monte Sion e della Torre di Davide, per giungere poi ad ammirare dall’alto il luogo di San Pietro in Galligantu, sito di evangelica memoria. E da lì un salto alla città di Davide, compiendo un percorso all’interno dell’affascinante e misterioso tunnel di Hezechiah.

All’interno del Museo di Israele si conservano il celeberrimo Plastico della Città Antica e lo Shrine of the Book , dove si potranno scoprire i “misteriosi” Rotoli del Mar Morto. Queste sono due delle eccellenze dell’Israel Musueum, dove, tutti i martedì i più piccoli entrano gratuitamente dalle 16 alle 21 potendo accedere al Youth Wing, il luogo ideato per loro.

Lo zoo biblico conserva le specie citate nella Bibbia, così come altre specie in via di estinzione provenienti da tutto il mondo. È stato progettato per consentire ai visitatori di osservare gli animali il più vicino possibile e per vederli in condizioni relativamente naturali. Lo zoo vanta anche un teatro in 3D, una mostra di sculture da giardino sul tema dell’Arca di Noè con un centro multimediale all’interno, workshop e programmi estivi. Ogni anno è visitato da oltre 750mila visitatori ed ospita oltre 2mila animali.

Situato a Emek Refaim, il Museo Ein Yael trasporta indietro all’epoca romana grazie alla ricostruzione di una strada dell’epoca con negozi, attrezzi agricoli, giardini, attori e musicisti. Il museo ospita laboratori creativi incentrati sulla creazione di strumenti per l’alimentazione e l’agricoltura usati sin dai tempi antichi.

Jerusalem Beach è una delle più family friendly di Tel Aviv. Qui si può godere di una splendida vista sulla parte antica della città e qui i bambini gusteranno i golosissimi spuntini a base di pizza e Sambusak che i panifici di antica tradizione presenti nell’area sono in grado di offrire.

PARCHI DIVERTIMENTI. Pic-nic, parchi giochi, giardini, laghetti con anatre e cigni, un mini zoo e dei pony durante i fine settimana, un teatro di marionette, noleggio barche, noleggio biciclette con seggiolini per bambini, mini golf, una rampa da skateboard e una parete di arrampicata sono tra le molte attrazioni distribuite su 1.000 ettari del Parco Hayarkon. Una delle più belle caratteristiche del parco è lo Zapari, dove ci sono uccelli variopinti, un lago, un parco giochi e un rettilario. Attività per bambini di tutte le età vengono organizzate anche nel week end.

Il parco divertimenti più grande d’Israele, che si trova in Ganei Hataarucha, è attrezzato con tante giostre per bambini di tutte le età. Si può godere della vista di Tel Aviv dalla grande ruota panoramica mentre i bambini si divertono a girare e trascorrono la giornata fruendo delle varie attrazioni. Divertimento per tutti!

Passeggiare per l’oasi di Agamon HaHula, scatenarsi al parco acquatico di Aqua Kef oppure cimentarsi in una discesa del Giordano in canoa o canotto: ecco alcune delle attività che la Galilea offre alle famiglie di turisti che ogni anno la scelgono come meta delle loro vacanze. Una volta esauriti i giri nella natura, non bisogna dimenticare di visitare i numerosi siti archeologici della regione.

L’esperienza del Mar Morto non si esaurisce certo dopo un bagno nell’acqua salata: ci sono molte altre attività a misura di famiglia che vi aspettano una volta asciugati. Un’immersione nella natura nelle riserve di Ein Bokek ed Ein Gedi, una visita ai siti archeologici di Masada e di Qumran oppure una tappa al parco divertimenti di Funtasy Island sono solo alcuni degli intrattenimenti “all’asciutto” che questo suggestivo angolo di Israele ha in serbo per turisti e famiglie.

«Davvero una gita sulle spiagge mai affollate di Apollonia o tra le rovine del parco archeologico di Cesarea sono un’esperienza che perfettamente si coniuga con l’offerta turistica di Israele, destinazione perfetta per famiglie e per turismo Fit», ha dichiarato Kalanit Goren Perry, direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo a Milano.