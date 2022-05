Israele si rilancia in agenzia in partnership con Msc e Ita













Israele, Msc Crociere e Ita Airways fanno tappa a Roma con il roadshow dedicato alle agenzie di viaggi. Un tour di Italia per celebrare insieme la riapertura senza alcuna restrizione di Israele, destinazione storica e allo stesso contemporanea, collegata da Ita con due voli giornalieri e approdo di Msc al porto di Haifa (Gerusalemme).

«Stiamo girando tutta Italia con 5 date tra Roma, Catania, Milano, Napoli e Bari – ha spiegato Pietro de Arena, direttore marketing dell’ente del turismo di Israele – perché vogliamo coinvolgere le agenzie di viaggi trasmettendogli le molte potenzialità turistiche di Israele, tra storia e contemporaneità, monumenti, musica ed eventi. Crediamo molto nel ruolo delle agenzie e puntiamo alla loro formazione con roadshow e fam trip. Questa pandemia ha segnato un ritorno dei clienti in agenzia per avere maggiori garanzie e la certezza di sfruttare al massimo il viaggio e poter far fronte facilmente ad ogni eventualità. Soprattutto in Israele dove, ad esempio, una copertura assicurativa è necessaria perché essendo fuori dall’Unione Europea non vale quella sanitaria italiana».

Un riconoscimento delle competenze delle agenzie sostenuto anche dai due partner del roadshow, tra cui Msc che per la stagione estiva propone Israele in un itinerario mediterraneo di 7 notti tra Grecia, Turchia, Cipro ed Israele. Qui, dal porto di Haifa sono possibili moltissime escursioni. «Israele è sicuramente una tappa di richiamo per questo itinerario, viste le molte attività e tour possibili nella sosta che dura dalle 6 del mattino alle 19 di sera – ha detto Fabio Candiani, direttore vendite e network di Msc Crociere – La domanda sta andando molto bene, ci aspettiamo di poter incrementare i numeri sfruttando maggiori volati, che sicuramente facilitano l’offerta per questa crociere davvero bella. Israele è un’esperienza di viaggio completa, e per l’inverno continueremo a proporla con un itinerario di 11 notti e partenza direttamente dall’Italia».

Sono molte le escursioni proposte dalla compagnia di navigazione, dalla visita di Gerusalemme al tour della Galilea a Nazareth e Cana o Tel Aviv, o ancora Masada e il Mar Morto. Tanto numerose quanto le possibilità che offre la destinazione, collegate da Ita Airways con due voli diretti giornalieri tra Roma e Tel Aviv.

«Già così, Israele si presta anche a vacanze più brevi come long weekend, che suggeriamo di far iniziare dal mercoledì considerando che il giorno di festa è il sabato – ha concluso Pietro de Arena – Si può visitare il Bauhaus patrimonio Unesco, i luoghi sacri, perdersi per le strade di Gerusalemme tra strade e musei, lasciarsi andare al ritmo vibrante di Tel Aviv. Senza dimenticare il deserto Negev ed Eilat, dove ha appena aperto un nuovo aeroporto all’avanguardia, il Ramon, fatto appunto per sostenere il turismo nel Sud perfetto per i target sostenibile ed Adventure».

Nel 2019 i viaggiatori globali che hanno scelto Israele per le loro vacanze sono stati oltre 4 milioni 500 mila, e gli italiani si sono posizionati al 6° posto come nazionalità di provenienza, con oltre 190 mila arrivi. L’Italia era il 5° Paese per trend di crescita turistica in Israele e le premesse ci sono tutte per riconquistare i numeri pre pandemia magari il prossimo anno.