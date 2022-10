Israele si reinventa destinazione da “bagaglio a mano”

Una destinazione da vivere con una vacanza “bagaglio a mano”: è questo il concept scelto dal Ministero del Turismo di Israele per una campagna promo sull’Italia e altri Paesi del mercato europeo. Si tratta di una proposta originale che pone l’accento sulla vicinanza e l’eccellenza delle due città simbolo – Gerusalemme e Tel Aviv – e sulla facilità di arrivare da Milano per un long weekend, rigorosamente con il solo bagaglio a mano. Per viaggiare tutto l’anno in totale libertà anche dal bagaglio.

L’operazione è stata presentata nel corso di una serata di “networking”, con un momento informale durante il quale Tel Aviv è stata raccontata da Camilla Gullà, fashion e travel influencer, Diego Passoni, conduttore e dj, Alessio Virgili, presidente Aitgl, ente italiano turismo Lgbtq+ e da Diana Alessandra De Marchi, consigliera Comune di Milano e presidente Commissione per i diritti civili. Assieme ai loro racconti, il benvenuto di Kalanit Goren, direttrice Ufficio nazionale Israeliano del Turismo in Italia e Pietro de Arena, direttore marketing, assieme a Mariagrazia Falcone, direttrice ufficio stampa e pr.

In particolare Kalanit Goren ha sottolineato come: «Una serata-evento che è stata l’occasione per incontrare amici e professionisti che sono entusiasti di Israele, e per noi sarà importante anche partecipare alla 38ª Convention mondiale sul Turismo Lgbtq+ per la prima volta in Italia dal 26 al 28 ottobre a Milano, di cui siamo proud sponsor. Abbiamo presentato i contenuti di una proposta, finalizzati a raggiungere una clientela curiosa e con elevate potenzialità culturali come quella cui si rivolge il parterre che ci ha raggiunti stasera, a cui abbiamo avuto il piacere di regalare l’emozione del viaggio raccontando, con immagini e parole, l’esperienza di Tel Aviv.»

Alla serata erano presenti media, operatori professionali e rappresentanti delle compagnie aeree quali El Al, Emirates, Ita Airways.