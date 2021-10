Israele in fiera per ritrovare i partner













Arriva in fiera a Rimini, l’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, per ritrovare un canale di comunicazione diretto con i partner, e per promuovere e commercializzare la destinazione Israele, dopo che il turismo organizzato verso il Paese è ufficialmente ripartito lo scorso 19 settembre.

«Dopo tanti mesi di buio, in cui però non ci siamo mai fermati – commenta Kalanit Goren Perry, direttrice dell’Ente – tornare in fiera è fondamentale per confrontarsi, fare squadra, ascoltare e proporre, finalmente in presenza, guardandosi negli occhi senza un freddo schermo pc di fronte».

Presso il colorato stand (129 – Pad C1), pensato appositamente per riflettere i molti volti di Israele, oltre alla direttrice Kalanit Goren Perry, sono presenti anche Mariagrazia Falcone, responsabile turismo religioso e direttore comunicazione-Pr, e Pietro de Arena, direttore marketing e responsabile turismo leisure, per accogliere tour operator, agenzie di viaggi, network, stampa e altri protagonisti del turismo.

Ai visitatori la possibilità di lasciare un desiderio scritto destinato al Muro Occidentale di Gerusalemme (il Kottel).

Inoltre Goren Perry partecipa, insieme ad altri speaker, alla tavola rotonda organizzata da Adutei (Associazione delegati ufficiali del turismo estero in Italia) dal titolo «Lo stato dell’arte del turismo outgoing. Destinazioni estere e Fiavet a confronto», all’Arena Global Village (Padiglione A3), il 14 ottobre, dalle 16.15 alle 17.15.

Ma le attività dell’Ufficio del Turismo di Istraele non si sono fermate alla la fiera: l’ente ha organizzato anche un happy hour in centro a Rimini con dj set e Israeli food/drink.