Israele, il 5 agosto debutterà il Six Senses Shaharut













Nuovo resort Six Senses nel Deserto del Negev in Israele, con l’apertura fissata il prossimo 5 agosto per una struttura luxury che disporrà di 60 sistemazioni, a circa tre ore e mezzo di distanza da Tel Aviv o Gerusalemme e a 45 minuti di macchina dal Ramon Airport.

Il Six Senses Shaharut – parte di Ihg Hotels & Resorts – sposa un concept food and beverage, e tra i servizi offre anche il ristorante Midian e l’Edom View, oltre che la possibilità di farsi cucinare da uno chef privato o vivere l’esperienza del picnic nel deserto.

Nella struttura c’è poi la Six Senses Spa, tra trattamenti, piscine e una piacevole vista sul deserto. Gli ospiti, inoltre, possono accedere a una varietà di attività outdoor, come tour in mountain bike, passeggiate a cammello e hiking.

Il new opening di Israele arriva dopo l’inaugurazione del Six Senses Ibiza, che ha iniziato ad accogliere gli ospiti lo scorso 10 luglio.