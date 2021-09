Israele chiama Napoli, la terra promessa del turismo organizzato













Israele riapre al turismo organizzato e festeggia a Napoli. Proprio all’ombra del Vesuvio, si sono ritrovati l’Ufficio nazionale israeliano del turismo, le due compagnie aeree Wizz Air e easyJet, Ota Viaggi e Caleidoscopio Group, per il “Tel Aviv beach party” preparato per rinsaldare il legame con le agenzie di viaggi del Sud e presentare il rilancio dei voli verso la destinazione raggiungibile con solo tre ore di viaggio.

«Dopo la riapertura al turismo di gruppo, stiamo lavorando per far riconoscere il green pass, strumento importantissimo per consentire anche agli individuali di poter raggiungere il Paese – spiega Kalanit Goren Perry, direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo per l’Italia – Tel Aviv è la città che non dorme mai, patria indiscussa della movida del mediterraneo che trova in Napoli una straordinaria gemella. Da qui è partito il primo gruppo di turisti verso Israele e contiamo molto sull’Italia che rappresenta il nostro sesto mercato».

La direttrice ha aggiunto che a breve sono previste le aperture di importanti sezioni del nuovo Terra Sancta Musuem di Gerusalemme, e alcuni eventi internazionali come la finale del concorso di Miss Universo a Eilat, la maratona di Gerusalemme e l’ Open House di Gerusalemme, festival di design.

Nel corso della serata, Valentina Pedrazzi, marketing manager Italia e Spagna di easyJet ha presentato i voli che collegano dall’11 settembre Napoli con Tel Aviv, oltre che da Milano Malpensa, e anche Wizz Air attraverso Pauline Gosk, corporate communications manager, ha sottolineato l’importanza strategica del mercato italiano e dei collegamenti che la compagnia sta realizzando da Milano, Bari, Napoli, Catania e Roma aggiungendo che «vogliamo investire anche sul mercato domestico nel Belpaese, inserendo nuove rotte».

Con l’occasione il ceo di Oltremare di Caleidoscopio group, Stefano Uva, ha illustrato agli agenti le offerte legate alla destinazione che vanno dal soggiorno weekend al viaggio di 7 notti, mentre Massimo Diana, direttore commerciale di Ota Viaggi, ha lanciato un inaspettato concorso rivolto alle adv: chi nei prossimi 5 mesi realizzerà la miglior performance su Israele avrà diritto a un soggiorno di una settimana per due persone in uno dei resort gestiti dal t.o.