Isole Eolie, stagione al via per l’Hotel Punta Scario di Salina

Il 25 giugno l’Hotel Punta Scario di Salina riapre i battenti per la stagione estiva 2020. Situato in una posizione strategica con vista sulle Isole Eolie, la struttura apre al pubblico con più servizi per gli ospiti.

Nel 2019 la proprietà è stata rilevata da Emanuele Vitrano Catania, ideatore del Gruppo Brera Hotels e oggi a capo di Dedalo Investimenti. Nonostante l’emergenza Covid abbia rallentato il progetto di trasformare la struttura in un piccolo e raffinato resort dal minimo impatto ambientale, si è comunque deciso di aprire la struttura.

L’Hotel Punta Scario è dotato di 17 camere che, grazie alla posizione panoramica, dispongono tutte di un giardinetto o una piccola terrazza privata con vista mare. Tre sono le tipologie di stanze tra le quali è possibile scegliere: classic, dotate di giardino e vista sulle isole, superior, con doppio affaccio sull’alba e sul tramonto, e premium, a picco sul mare.

La vera novità di luglio 2020 saranno il wine bar, il bistrot e la piccola boutique Salina Mon Amour. «Il nostro intento è quello di offrire agli ospiti una reale esperienza che aiuti a cogliere il vero genius loci del posto dove soggiornano, non solo ricordi da cartolina», dichiara Emanuele Vitrano Catania.