Isola d'Elba, Moby e Toremar aprono le prenotazioni per l'estate













Via alle prenotazioni per la stagione estiva all’Isola d’Elba da parte di Moby Lines e Toremar con attracchi previsti in tutti i porti e gli scali dell’isola a Portoferraio, Rio Marina e Cavo. L’advanced booking, come sempre, contempla tariffe più convenienti e quest’anno prevede ulteriori garanzie di sicurezza sanitaria con l’introduzione della figura del care manager, un addetto specifico che controlla in ogni istante le norme su distanziamento, mascherine e precauzioni anti Covid.

Le prenotazioni sui collegamenti operati dalle due compagnie del Gruppo Onorato Armatori saranno possibili su tutta la gamma d’offerta che si compone di oltre 100 corse al giorno fra la terraferma (in particolare Piombino) e l’Isola d’Elba nei periodi di picco e la massima libertà anche nello scegliere i mezzi, con la possibilità di opzione fra l’aliscafo per i passeggeri a piedi, agile e veloce, o il tradizionale traghetto.

La promozione Moby e Toremar prevede anche l’opzione “Parti prima”, ovvero la possibilità di poter anticipare il proprio viaggio – ovviamente fatta salva la disponibilità di posti a bordo – evitando attese in banchina qualora ci si presenti all’imbarco in anticipo rispetto all’orario previsto.