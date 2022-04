Islanda d’estate: easyJet debutta sulla Milano-Reykjavík













Nuova rotta strategica da parte di easyJet per il mercato estivo verso l’Europa del Nord con il primo volo diretto tra Milano Malpensa e Reykjavík che partirà il 28 maggio con una frequenza che raggiungerà i tre voli alla settimana (martedì, giovedì e sabato). Rotta sull’Islanda, quindi, che darà una grossa mano anche alla programmazione degli operatori B2B per la summer e che si configura come una scommessa inedita per il vettore inglese che sull’Italia vanta circa 220 rotte tra internazionali e domestiche.

Per Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia, «oggi annunciamo l’ampliamento delle rotte estive raggiungibili da Milano con un collegamento inedito per Reykjavík che conferma, ancora una volta, la centralità dell’aeroporto di Malpensa nella strategia di sviluppo di easyJet. Non solo mare e spiagge assolate, grazie alla nuova rotta, easyJet offre agli italiani l’opportunità di spingersi ai confini settentrionali dell’Europa alla scoperta di una terra di rara bellezza come l’Islanda, una destinazione unica con un’incredibile varietà di paesaggi, per rimanere incantati tra geyser, vulcani, cascate, fiordi, ghiacciai, e tanto altro. Salgono così a 59 le rotte in partenza da Milano Malpensa per la prossima stagione estiva: un’offerta ricca e variegata capace di soddisfare ogni tipo di viaggiatore e con cui siamo sicuri di poter regalare agli italiani un’estate memorabile».

Ma le novità per la stagione estiva del vettore low cost inglese non finiscono qui: torna infatti operativo dal 22 maggio il collegamento tra l’aeroporto Marco Polo di Venezia e Basilea. La rotta sarà operativa con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica. Le due rotte si aggiungono ai 18 nuovi collegamenti che easyJet opererà quest’estate da e per l’Italia e tutti i biglietti sono già in vendita.