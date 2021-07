Islanda, 4Winds lancia la promo senza penali













Arriva l’Islanda low cost firmata 4Winds, che propone la destinazione con la formula Se non parti, non paghi, che consiste nel non addebitare nessuna penale se il viaggio dovesse essere rinviato a causa del coronavirus.

In particolare, l’operatore offre una selezione di programmi per chi ama viaggiare in automobile. La Ring Road percorre tutta la costa dell’isola e la racchiude come un enorme anello, pieno di innumerevoli possibilità di escursioni in queste antiche terre vichinghe. Possibilità di scegliere tra auto a due ruote motrici, oppure 4×4 o jeep per chi volesse aggiungere le piste sterrate; previsti pernottamenti in hotel e fattorie o piccoli alberghi di livello 3 stelle, con possibilità di camere con bagno o senza.

Tra le proposte, Self drive volo non incluso, ovvero 9 programmi Islanda con noleggio auto e hotel, colazione in camere con bagno. Altra proposta è Le piste interne in 4×4: un viaggio-avventura per gli amanti del fuoristrada sulle piste interne islandesi.