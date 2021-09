Isabel Bouvier nominata gm del Royal Palm Beachcomber Luxury













A partire dal prossimo 1° ottobre Isabel Bouvier ricoprirà il ruolo di nuovo general manager del Royal Palm Beachcomber Luxury di Grand Baie, Mauritius.

La Bouvier, da oltre 25 anni nel settore dell’ospitalità di alta gamma e prima donna a capo dell’iconica struttura, commenta così il nuovo incarico: «Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia Beachcomber e orgogliosa di essere parte del team del Royal Palm Beachcomber Luxury, “the place to be” dell’Oceano Indiano, in un’isola che fonde autenticità, lusso e tradizione creando il mix perfetto per antonomasia».

«Siamo davvero entusiasti di avere Isabelle a bordo – ha dichiarato Gilbert Espitalier-Noël, ceo Beachcomber Resorts & Hotels – La sua esperienza, le sue indiscusse qualità di leadership e la capacità di motivare il suo team saranno elementi chiave per distinguere ancora una volta l’eccellenza del Royal Palm Beachcomber Luxury. Siamo anche particolarmente fieri di accogliere una donna che incarna l’eleganza del concetto di hotel haut de gamme e ci auguriamo possa essere d’ispirazione per tutto il settore dell’isola».