Irlanda, niente più quarantena per gli italiani

Niente più restrizioni ai viaggi dei turisti italiani in Irlanda. Il governo di Dublino ha annunciato una Green List di 15 Paesi che hanno un tasso di infezione simile o inferiore all’Irlanda, per i quali non sarà più valido l’obbligo della quarantena di 14 giorni.

Nonostante questo, però, la raccomandazione ufficiale delle autorità sanitarie irlandesi rimane quella di effettuare solo i viaggi essenziali verso il Paese. Oltre all’Italia, i Paesi che al momento fanno parte della Green List sono: Finlandia, Norvegia, Malta, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro, Slovacchia, Grecia, Groenlandia, Gibilterra, Monaco e San Marino.

Tutti i visitatori in arrivo nella Repubblica d’Irlanda dovranno compilare un modulo che fornisca alle autorità sanitarie i dati relativi agli spostamenti sul territorio.