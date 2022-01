Irlanda, liberi tutti: stop alle restrizioni anti Covid













Dal 22 gennaio in Irlanda sono cessate quasi tutte le restrizioni di salute pubblica dovute al Covid-19. Ristoranti e bar hanno ripreso il normale orario di negoziazione; le restrizioni sugli eventi indoor e outdoor, comprese le partite sportive, sono state revocate.

Un provvedimento accolto con favore da Tourism Ireland, come ha dichiarato il suo amministratore delegato Niall Gibbons: «L’annuncio è un’ottima notizia per il turismo e l’ospitalità. Significa che ora possiamo andare avanti e iniziare a pianificare le vacanze in Irlanda con fiducia per l’anno a venire. Ora possiamo guardare al futuro con ottimismo. La priorità di Tourism Ireland per il 2022 è riavviare il turismo d’oltremare nell’isola d’Irlanda. Faremo tutto il possibile per distinguere l’Irlanda dalle nostre destinazioni concorrenti, per aumentare le prenotazioni e le entrate per le imprese turistiche. Insieme ai nostri partner del settore, intraprenderemo la nostra più ampia campagna di marketing mai realizzata nel 2022. Il nostro messaggio, e quello dell’intera industria turistica irlandese, è molto semplice: non vediamo l’ora di stendere il tappeto verde e dare il benvenuto ai visitatori di tutto il mondo».

Attualmente per l’Irlanda restano in vigore i normali requisiti di viaggio internazionali per gli arrivi, come la necessità di fornire una prova di vaccinazione, prova di guarigione o un test Pcr o antigenico negativo. Tuttavia, una volta in Irlanda, questi certificati non serviranno per entrare in ristoranti e pub.