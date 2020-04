Ipw, cancellata l’edizione 2020 di Las Vegas

Dopo Itb Berlino, Mitt Mosca e Atm Dubai, anche l’International Pow Wow 2020 è stato cancellato. L’annuncio arriva da Malcolm Smith, general manager della manifestazione che ogni anno riunisce l’industria del travel a stelle e strisce e che per l’edizione 2020 si sarebbe dovuta tenere al Las Vegas Convention Center, da sabato 30 maggio a mercoledì 3 giugno.

«Siamo dispiaciuti che le circostanze della pandemia da coronavirus, con le conseguenti restrizioni presenti all’estero e negli Usa, legate alla riduzione dei voli, alle misure di distanziamento sociale e alla necessità di limitare gli spostamenti, ci costringano a rimandare la manifestazione», si legge in una mail inviata a tutti gli addetti ai lavori.

«La prossima settimana forniremo le indicazioni necessarie per ottenere i crediti e i rimborsi degli investimenti che gli operatori hanno sostenuto per essere presenti a Ipw 2020», ha proseguito Smith. Nelle prossime settimane verranno anche indicate le date, e la location, dell’edizione 2021 di Ipw.