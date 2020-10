Ipw 2021 estende le tempistiche per registrarsi con tariffa speciale

La Us Travel Association ha annunciato che estenderà tariffe speciali di registrazione per gli acquirenti di viaggi nazionali e internazionali per l’Ipw del prossimo anno, che si terrà dal 18 al 22 settembre 2021 a Las Vegas. Tutti i buyer, se registrati entro il 30 giugno 2021, potranno usufruire della tariffa di registrazione anticipata di 250 dollari. Dopo la scadenza del termine di registrazione anticipata, la quota di registrazione per gli acquirenti internazionali sarà di 400 dollari.

«È così importante riunire di nuovo il mondo all’Ipw del prossimo anno a Las Vegas.Ci auguriamo che queste tariffe di registrazione scontate incoraggino gli acquirenti a registrarsi il prima possibile, poiché il settore dei viaggi globale attende con impazienza Ipw 2021», ha affermato Malcolm Smith, general manager di Ipw.

«Come destinazione costruita sull’ospitalità, stiamo aspettando con impazienza l’opportunità di ospitare acquirenti nazionali e internazionali che parteciperanno all’Ipw il prossimo settembre. Offrire a questi responsabili delle decisioni nel settore dei viaggi l’opportunità di incontrarsi faccia a faccia a Las Vegas offre un valore incredibile sia al settore che alla destinazione», ha affermato Steve Hill, ceo e presidente della Convention and Visitors Authority di Las Vegas.

US Travel prevede di aprire la registrazione per gli espositori Ipw a metà novembre e la registrazione dell’acquirente e dei media Ipw inizierà all’inizio del 2021.

L’Ipw 2021 si terrà dal 18 al 22 settembre 2021 nella nuova West Hall del Las Vegas Convention Center. Il comitato ospitante dell’Ipw sta pianificando le attività di show floor e media marketplace, nonché i relativi eventi ufficiali.