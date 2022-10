IpV dai superpoteri: la nuova base di Batman-Curzi&Co.

Irriverente, variopinta e pronta ad accogliere dipendenti e clienti. Comincia con una coloratissima festa il mese di ottobre di Idee per Viaggiare, il tour operator romano che ieri sera ha inaugurato la nuova sede in via dei Magazzini Generali, nel creativo quartiere Ostiense. Ad accogliere gli ospiti Wonder Woman, Spiderman, Batman ma soprattutto l’eclettica crew che lavora ogni giorno con l’operatore. Il palazzo, composto da quattro piani, ospita reception, uffici e servizi, zone open space, soppalchi usati come sale riunioni con magnifiche vetrate, mentre le terrazze al primo e terzo piano sono attrezzate per eventi e come aree break.

L’edificio, premiato nel 2004 al concorso internazionale di Architettura e Design Archés Architecture Prize nella categoria “restyling di edifici storici”, in passato è stata la sede della scuola professionale per fotografi e anche della Turner, la società che fa capo al gruppo Warner Bros. «Ci ero capitato per caso a una festa di Natale – spiega Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare – E ne sono rimasto folgorato. Ho “corteggiato” per un po’ il proprietario, fino a quando, per una serie di incastri, siamo riusciti ad acquistare il palazzo. Oggi l’abbiamo adattato alle nostre esigenze, anche perché nella vecchia sede di Acilia oramai non c’entravamo più». L’obiettivo sarà poi riunire tutti i dipendenti ad Ostiense.

Il nuovo headquarter è stata presentato in occasione della “Unconvention”, la tre giorni alla quale hanno partecipato 250 adv, arrivate nella Capitale da tutta Italia, e oltre 50 aziende partner. Il leit motiv scelto è stato”La Strada”, intesa come quella perseguita con perseveranza ed ottimismo da parte del t.o. «La strada è quella percorsa in anni di presenza sul mercato, che non ci ha fatto spegnere i motori nemmeno nei periodi più difficili e che ora è più lineare e consente di premere l’acceleratore – aggiunge Curzi – È il momento per ripercorrere le tappe del nostro viaggio professionale, che mi hanno portato, accanto ai cofondatori Roberto e Stefania, a far diventare Idee per Viaggiare una realtà ancor più solida e in continua crescita, basata sui valori di credibilità e rispetto».

La pianificazione e la strategia concepite durante il fermo delle attività hanno prodotto dunque risultati molto incoraggianti: un +50% di volumi rispetto al 2019, l’assunzione di una ventina di nuove risorse e nuovi prodotti che arrivano dopo aver acquistato il brand Marcelletti.

«Essere credibili richiede tanta serietà – spiega Roberto Maccari, confondatore – Se non conosci il prodotto che vendi, non hai il diritto di offrirlo al mercato. Da vent’anni, non esiste giorno di qualsiasi settimana, di qualsiasi mese, in cui non abbiamo qualcuno di noi “around the world” per scoprire e per aggiornarsi, perché vogliamo farci ricordare da chi ci sceglie».

Gli fa eco Stefania Fusacchia, cofondatrice, che si ispira all’insegnamento del Dalai Lama a seguire sempre le tre R: Rispetto per te stesso, Rispetto per gli altri, Responsabilità per le tue azioni. «Il rispetto che abbiamo nutrito fra noi nell’arco di 35 anni è maturato verso lo staff e conseguentemente verso l’esterno, sia nei confronti delle agenzie di viaggi che dei fornitori. Il rispetto ha automaticamente esaltato il senso di responsabilità. L’azienda che sogniamo – afferma – deve saper creare nuovi modelli di analisi per immaginare e interpretare con fantasia il futuro. Durante il periodo della pandemia, a produzione zero, abbiamo valorizzato il tempo, coinvolgendo le persone nello sviluppo di nuovi progetti: prodotti nuovi, destinazioni nuove, digitalizzazione aziendale, comunicazione innovativa e vetrina con nuovi siti web; quindi, le assunzioni e infine una nuova casa».

E il futuro guarda anche a nuove alleanze. Nel corso della Unconvention è stata annunciata anche la partecipazione societaria dell’operatore in Act – Accademia Creativa del Turismo. La novità nasce dell’esigenza di migliorare l’offerta formativa nel settore del turismo, che spesso non è allineata alle reali esigenze delle aziende.

L’Accademia propone una vasta offerta di corsi e master di eccellenza per il settore travel e per il settore alberghiero, corsi di specializzazione in travel design, corsi per il turismo sostenibile e per il turismo outdoor. Act è membro di Aitr – Associazione Italiana Turismo Responsabile – che patrocina il Master sul turismo responsabile e sostenibile, fiore all’occhiello della scuola.

La nuova Act by Idee per Viaggiare sarà ancora guidata da Maurizio Di Marco che, forte di una lunga esperienza nel settore travel e nella formazione manageriale, avrà il compito di portare la nuova realtà a consolidarsi come punto di riferimento per la formazione turistica di eccellenza per i giovani, per le imprese e per i manager del turismo. «Act by Idee per Viaggiare avrà il quartier generale, nonché sede legale, all’interno della nostra nuova casa – conclude Curzi – Il nostro assortimento di corsi e master vedrà protagonisti principalmente ragazzi e ragazze interessati ad attività post-laurea, ma allo stesso tempo l’obiettivo è arricchire il calendario con corsi molto specifici dedicati ai protagonisti del mercato attuale. Act è già operativa su tutto il territorio nazionale e a breve inizieremo a promuovere il programma per il 2023».