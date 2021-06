“Io prenoto in Agenzia Viaggi”: riparte la campagna Welcome Travel













Welcome Travel l’ha lanciata a gennaio attraverso i propri canali social e adesso è il momento del rilancio con nuovi materiali per sostenere ancora di più le vendite. Si tratta della campagna di comunicazione “Io prenoto in Agenzia Viaggi“.

Lo scorso inverno, in un clima di incertezza e di viaggi fermi, l’obiettivo era ricordare al cliente, attraverso una declinazione di valori, che esisteva comunque un canale che dava garanzie e sicurezze, sensibilizzandolo sui plus di ogni viaggio prenotato in agenzia, in attesa della possibilità di farlo quanto prima.

Oggi Welcome Travel ripropone la campagna per supportare le vendite, riprendendo gli stessi valori espressi in precedenza, ma legandoli anche al prodotto e suggerendo, quindi, proposte di viaggio concrete.

«Con l’arrivo dell’estate possiamo finalmente tornare a viaggiare e appagare quel desiderio che abbiamo represso per oltre un anno – dichiara Laura Antonioli, responsabile coordinamento vendite Welcome Travel – Abbiamo riscontrato come nei clienti permanga una grande necessità di consulenza, di garanzie, di un supporto professionale e di una conoscenza specifica, altrove introvabili. Ecco perché rilanciamo la campagna, con nuove immagini legate sempre ai valori che caratterizzano la professione dell’agente di viaggi, ma che parlano anche, in modo più concreto, di destinazioni, prodotti e vacanze: al mare, in crociera e ovunque siano effettivamente fruibili. Inoltre, abbiamo sollecitato tutte le nostre agenzie a rilanciare con forza il messaggio della campagna, proprio per intercettare la forte domanda sotto data che stiamo registrando, in modo da sostenere anche questa tipologia di vendita».

La campagna è attiva sul sito Welcome Travel e su quelli delle agenzie della rete, sulle app e i totem digital signage, su Facebook e Instagram e sulle newsletter rivolte ai clienti. Protagoniste della comunicazione saranno le agenzie stesse che, sotto il proprio nome, diffonderanno un messaggio forte e univoco utilizzando i propri canali, ma con la forza amplificatrice della coralità del network.

A disposizione delle agenzie di viaggi c’è infatti il pacchetto di materiali contenuto nel communication market Welcome Travel Group, il repository che raccoglie i materiali per alimentare i canali di comunicazione. Attraverso quest’area digitale, le agenzie del network hanno accesso ora a tutti i nuovi materiali di “Io prenoto in Agenzia Viaggi”, in continuo aggiornamento con contenuti sempre diversi e personalizzabili con il logo del punto vendita.