“Io prenoto in agenzia”:

la riscossa Welcome Travel

Scatto in avanti in comunicazione e marketing a favore delle agenzie di viaggi per Welcome Travel Network, nonostante il turismo organizzato sia ancora costretto a un estenuante lockdown. La prima mossa del 2021 della rete controllata dal Gruppo Alpitour e da Costa Crociere si chiama “Io prenoto in agenzia di viaggi” e ha l’obiettivo di rilanciare il ruolo strategico della distribuzione facendo leva sui valori peculiari di ogni viaggio prenotato in adv.

Dopo l’annuncio di un contratto più incentivante per le affiliate e il lancio della formazione a distanza We Dad, la rete guidata da Adriano Apicella prosegue il suo percorso di rilancio e vede la nuova campagna di comunicazione già on air su tutti i canali B2C del network, mettendo a disposizione una ricca serie di materiali da poter veicolare.

Serenità, responsabilità, convenienza, sicurezza, varietà, legalità, professionalità, competenza, conoscenza e altro ancora. Sono questi i valori scelti e messi al centro nella campagna Welcome Travel. “Il plus che – spiega il network – le nostre agenzie possono offrire, rendendosi luogo unico e sicuro per prenotare le vacanze di domani”.

Le protagoniste sono le agenzie stesse che, sotto il proprio nome, possono diffondere un messaggio forte e univoco utilizzando tutti i propri canali, ma con la forza amplificatrice della coralità del network. Per farlo, devono accedere al consistente pacchetto di materiali contenuto nel Communication Market Wtg. Attraverso quest’area digitale l’agenzia ha, dunque, accesso anche a tutti i materiali di “Io prenoto in agenzia di viaggi”, in continuo aggiornamento e ovviamente personalizzabile con il logo del punto vendita.

«Sembra paradossale – dichiara Laura Antonioli, responsabile coordinamento vendite Welcome Travel – Ma la pandemia ha rafforzato il ruolo dell’agente di viaggi, oggetto in questo periodo di tante consulenze finalizzate alla risoluzione di problematiche sorte su altri canali. È il momento di ricordare a tutti che in un contesto ancora così particolare, si deve ricominciare a viaggiare, perché a questo sogno non dobbiamo e non vogliamo rinunciare, ma con le informazioni, il supporto, la sicurezza e le garanzie che solo il tuo agente può assicurarti».

«Se prenoti in agenzia non sarai mai solo, in qualunque parte del mondo tu ti possa trovare. È questo il messaggio che le adv Welcome Travel diffonderanno nelle prossime settimane, utilizzando tutti i canali a loro disposizione e declinandolo su ognuno dei valori che meglio li rappresenta e che meglio definiscono la scelta di rivolgersi a loro», conclude la manager.