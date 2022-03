“Io dico tre no”, al via la campagna advertising Db Bahn













Nuova campagna di advertising per Db Bahn Italia, all’insegna del rilancio delle connessioni ferroviarie del Brennero tra Italia, Austria e Germania percorsa dai treni Db-Öbb EuroCity.

La headline di campagna è “Io dico tre no. No traffico, no tempo perso, no stress”. Un gioco di parole che fa diventare positive le negazioni. Chi dice tre no, infatti, dice “treno”, ed esprime una scelta decisa all’insegna della qualità della vita, fa sapere Db Bahn.

La campagna multisoggetto, che si articolerà sui media tradizionali e sul web, esalta la vocazione del treno a mezzo di libertà. Libertà dal traffico delle auto, dalle perdite di tempo inutili e dallo stress. Veicola inoltre il concetto che il viaggio in treno, con le sue comodità e il suo impatto dolce sulla natura circostante, rappresenta un’autentica scelta di valore per il consumatore.

Una scelta condivisa con Marco Monaco, responsabile marketing e relazione esterne di Db Bahn Italia: «No positivi e rafforzativi che inducono il passeggero a comprendere i vantaggi e le peculiarità di un viaggio a bordo dei nostri EuroCity, un viaggio che si trasforma in modo naturale in una piacevole esperienza sin dal primo istante».