Investire nel turismo post pandemia: il report Wttc













Il World Travel & Tourism Council ha pubblicato un report in cui, in vista della ripartenza dei viaggi internazionali, raccomanda ai governi e alle destinazioni investimenti nel settore turistico per favorirne la ricostruzione post pandemia.

Nel documento del Wttc (CONSULTABILE QUI) si certifica innanzitutto il grosso calo di investimenti di capitale, pari a soli 693 miliardi di dollari nel 2020 rispetto ai 986 del 2019. Da qui, la conferma di quanto sia cruciale attrarre nuovi fondi puntando su una tassazione intelligente, politiche che semplifichino i flussi di viaggio, sicurezza e una forza lavoro qualificata. Il settore privato, fa sapere il Wttc, dovrebbe investire in segmenti come il benessere, il Mice, l’accessibilità e il segmento Lgbt, suggerisce l’organismo.

Julia Simpson, Wttc president & ceo, ha dichiarato: «Adesso è importante facilitare i viaggi e puntare sulla diversificazione. Il settore si dirige verso la ripresa ed è essenziale capire quali sono le priorità per attrarre investimenti di tipo pubblico e privato, che consentano la ricostruzione dell’economia e lo sblocco del pieno potenziale del travel».

Il contributo del settore al Pil globale, spiega il Wttc, è sceso da circa 9,2 trilioni di dollari nel 2019 a 4,7 trilioni di dollari nel 2020, con una perdita di quasi 4,5 trilioni. Inoltre, sono andati persi più di 60 milioni di posti di lavoro, con tanti altri ancora a rischio. Per questo è necessario, nonché urgente, favorire gli investimenti.