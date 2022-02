Bonus digitale, istruzioni per l’uso adv e t.o.













Sarà attiva dal prossimo 28 febbraio, sulla piattaforma Invitalia, la sezione informativa che consente alle agenzie di viaggi e ai tour operator l’inoltro delle domande relative al credito d’imposta per gli investimenti digitali contenuto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), consentendo al settore un importante passo in avanti nello sviluppo tecnologico.

Nello specifico saranno disponibili tutte le istruzioni, compreso il fac simile della domanda, con le richieste al contributo a loro riservato che potranno essere inoltrate solo a partire dal 4 marzo (ore 12).

La misura rientra nello stanziamento complessivo di 540 milioni di euro che il Pnrr riserverà fino al 2025 a strutture alberghiere, agenzie di viaggi, agriturismi, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici.

In particolare è stato inserito un vero e proprio bonus come credito di imposta pari al 50% delle spese, sostenute da agenzie di viaggi e tour operator, per investimenti e attività di sviluppo legate alla digitalizzazione, con un importo massimo di 25mila euro.

Tra gli investimenti e le attività che consentiranno l’accesso alle agevolazioni ci sono gli impianti wifi; l’ottimizzazione dei siti web per il sistema mobile; programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; spese pubblicitarie per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate. E infine attività di comunicazione e marketing digitale.