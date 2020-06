Investhotel Capital Partners supporta gli alberghi nel post Covid

Consulenza e supervisione per l’hotellerie che deve uscire dal tunnel dell’emergenza Covid-19. È l’obiettivo di Investhotel Capital Partners, la nuova società avviata da Roberto Necci, albergatore romano, per supportare il comparto alberghiero soprattutto in queste fasi di riorganizzazione funzionale alla ripartenza.

Tra i servizi erogati dalla società, un’assistenza tecnico-operativa al fianco dei proprietari alberghieri per intervenire tempestivamente nelle crisi di impresa, nelle ristrutturazioni aziendali, nella dismissione di aziende con criticità gestionali, fiscali, sindacali, giudiziarie o di altra natura, garantendo per tutti i soggetti coinvolti salvaguardia e valorizzazione del patrimonio.

«L’azienda ha necessità, anche nei momenti di fermo delle attività, di programmare le sue strategie e le sue linee di azione; nell’ambito delle ristrutturazioni aziendali questo momento è particolarmente propizio poiché permette alle parti coinvolte di dialogare sulla base del realismo e soprattutto si è consolidata la convinzione che solo da accordi coerenti si possano soddisfare le esigenze di tutte le parti coinvolte – osserva Roberto Necci – Per stipulare accordi di questo tipo, l’azienda ha necessità di ripensare i suoi modelli di business, la sua organizzazione interna e le sue politiche commerciali. Investhotel Capital Partners assiste l’impresa nell’implementazione di un modello che possa creare valore».