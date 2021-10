Inverno, Ryanair potenzia le rotte sulla Giordania













Ryanair ha annunciato il suo più grande programma di collegamento con Amman e Aqaba in Giordania per questo inverno, operando sei nuovi voli (22 in totale) già da ottobre.

La programmazione della low cost irlandese su Amman prevede 16 rotte di cui cinque nuove, da Madrid, Parigi Beauvais, Poznan, Roma Ciampino e Vienna. Sono oltre 370 i posti di lavoro generati in loco.

Quanto al network su Aqaba, i collegamenti totali sono sei, tra cui rientra anche il nuovo volo da Vienna. Qui, le posizioni lavorative sono oltre 50.

Parlando da Amman, il responsabile commerciale Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: «Come compagnia aerea più grande d’Europa, siamo lieti di annunciare il nostro più grande programma di sempre in Giordania, rafforzando ulteriormente la cooperazione di lunga data tra Ryanair e il Jordan Tourism Board. Ryanair prevede 55 aeromobili aggiuntivi Boeing B737-8200 ‘GameChanger’ questo inverno, e siamo dunque lieti di annunciare sei nuove rotte (22 totali) su Amman e Aqaba, che puntano a rispristinare più rapidamente il traffico turistico verso la Giordania.

L’amministratore delegato del Jordan Tourism Board, Abed Al Razzaq Arabiyat, ha dichiarato per quanto riguarda l’ampliamento delle prospettive di cooperazione tra le due parti: «La firma dell’accordo aumenterà il numero di turisti, producendo soluzioni turistiche sostenibili che saranno fatte proprie da tutti i governatorati del Regno Hashemita, creando nuove opportunità di lavoro per il settore. Con l’aggiunta di queste nuove sei rotte ci sarà un aumento dell’incoming con una media di 39mila turisti per la prossima stagione invernale ed estiva, e un impatto finanziario positivo su tutti i settori del turismo».