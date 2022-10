Inverno all’insegna dell’outdoor in Slovenia

Con l’arrivo della stagione fredda, la Slovenia si trasforma in una vera fiaba invernale: lasciatevi semplicemente incantare dalla natura meravigliosa e godetevi più attività invernali possibili, prima di rilassarvi gustando un ottimo vin brûlé o un tè intorno al fuoco.

Kranjska Gora, famosa per la Coppa del Mondo di salto con gli sci di Planica e per la Coppa del Mondo di discesa maschile a Vitranc, offre alberghi e appartamenti turistici nelle immediate vicinanze delle piste, che presentano varie difficoltà e sono collegate da un sistema di 13 impianti di risalita, 4 seggiovie a quattro posti e 1 seggiovia a due posti, che coprono 120 ettari di terreno. Kranjska Gora è ideale anche per lo sci di fondo, con i suoi 40 km di piste, per lo slittino, le passeggiate con le ciaspole, l’arrampicata su cascate di ghiaccio e il pattinaggio su ghiaccio all’aperto.

A soltanto 25 km da Lubiana c’è Krvavec, i cui moderni impianti servono 30 km di piste con neve naturale e compatta, varie e ideali per tutti i livelli. I più piccoli possono divertirsi in un parco giochi e nel parco della neve, mentre gli sciatori più esperti possono sfidarsi su una pista dotata di cronometraggio elettronico. Gli snowboarder possono divertirsi allo Snow Park Krvavec, con 10 strutture e 6 salti, da 3 a 12 metri. Con buon innevamento anche i freerider trovano tracciati per loro, mentre chi non scia può fare escursioni a piedi, slittino (anche di notte) e mountain bike.

È quello di Maribor, però, il più grande comprensorio della Slovenia, con i suoi 60 km di piste di sci alpino. La neve è garantita per 100 giorni grazie a una copertura del 95% di innevamento artificiale. Sciatori e snowboarder possono scendere lungo diverse piste, adatte sia ai principianti che agli esperti, senza fare lunghe file agli impianti mentre i fondisti trovano sulle creste occidentali del Pohorje il loro paradiso, con 36 km di piste. Gli amanti del brivido potranno, invece, approfittare del Parco dell’Adrenalina del Pohorje a Koca Luca, a metà strada tra le 2 stazioni della funivia. Qui non si scia solo di giorno… la città, infatti, presenta una delle piste illuminate più lunghe in Europa!

Non dimentichiamo, infine, che il Paese, noto come Cuore Verde d’Europa, conta oltre cento sorgenti d’acqua termali e minerali e non c’è niente di meglio, dopo un’intensa attività fisica, di un bel bagno caldo dai poteri straordinari per la salute e il benessere! Sulla costa, affacciate tra le Alpi, o nella zona pannonica, la ricchezza delle sue acque curative colloca la Slovenia tra i Paesi leader a livello mondiale nella balneoterapia, affiancata da metodi tradizionali di uso locale e da metodi importati dall’Estremo Oriente.

