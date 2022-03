Intra Tours rinnova il team marketing e prodotto













Si rinnova il team di Intra Tours, la dmc con base a Istanbul che è presente sul mercato italiano dal 1980, come spiega il fondatore Arturo Karaoglu: «Da 42 stagioni lavoriamo con i maggiori tour operator italiani e, credo, possiamo vantare una profonda conoscenza del mercato sia per quel che attiene i rapporti con le agenzie di viaggi e t.o, sia per quello che riguarda i desideri e le aspettative dei loro clienti».

In occasione dei due appuntamenti fieristici, Bmt di Napoli e Bit di Milano, Intra Toursè presente con un nuovo assetto organizzativo e di prodotto: Mario Maggi assume l’incarico di nuovo direttore vendite & marketing; mentre Imre Dogan Dolek è la nuova direttrice del prodotto e dell’operativo.

«La costanza dei rapporti con l’Italia – spiega Maggi – fa di Intra Tours un partner importante per chi programma le nostre destinazioni. Siamo cresciuti con l’Italia ed è questo un mercato che curiamo in maniera particolare, anche con le due ‘missioni’ alle fiere di settore perché il contatto con i nostri partner, dopo due anni davvero difficili, è la prima forma di riconnessione cui dobbiamo puntare».

«Il rapporto personal è importante – gli fa eco Imre Dogan Dolek – ma ci tengo a sottolineare quanto le nostre risorse siano state implementate, ottimizzate, istruite, in questi mesi di calma, con una crescita tecnologica applicata all’operativo di notevole impegno».

Circa poi la partecipazione di Intra Tours alle due imminenti borse B2B, Karaoglu precisa: «La nostra presenza alle manifestazioni di settore non sarà attraverso il consueto desk all’interno del padiglione Turchia. Ma abbiamo scelto di incontrare personalmente i nostri interlocutori con appuntamenti face to face, liberi di muoverci e di andare, a trovare chi ha scelto di lavorare sempre con noi e chi vorrà iniziare una nuova avventura assieme a Intra Tours».