Interrail, rivoluzione digitale con l’app e i Pass elettronici

Sono già disponibili online i Global Pass Eurail e Interrail in formato elettronico e tramite un’unica app, che consente di accedere a tutta l’esperienza: dalla pianificazione del viaggio ai dettagli del treno. Il tradizionale Pass cartaceo e il diario di viaggio per Eurail o Interrail non saranno quindi più necessari, come anticipato qualche mese fa su L’Agenzia di Viaggi Magazine. I viaggiatori potranno esplorare 33 Paesi europei con facilità e con la massima libertà. Il Pass digitale può essere acquistato fino a 11 mesi prima dell’inizio del viaggio e i viaggiatori possono scegliere la data d’inizio una volta che sono pronti a partire. I Pass, quindi, sono ora disponibili esclusivamente tramite i canali di vendita online Eurail e Interrail.

Dopo l’acquisto, il Mobile Global Pass Eurail e Interrail può essere aggiunto istantaneamente ad un telefono cellulare tramite l’app Rail Planner. Con l’app, i viaggiatori possono pianificare il loro viaggio e tenere traccia degli itinerari effettuati. Inoltre, il Mobile Pass semplifica decisamente il controllo dei biglietti: invece di compilare il diario di viaggio cartaceo, i titolari di Pass dovranno solo aggiungere i viaggi dallo strumento di pianificazione dell’app al proprio Mobile Pass prima di salire sul treno e mostrare il biglietto digitale al controllore in pochi clic. Il controllore può convalidare il Pass tramite il controllo visivo del tragitto e scansionando il codice a barre nell’app.

Come offerta di lancio, tutti i Mobile Pass Eurail e Interrail acquistati a settembre e ottobre 2020 possono essere cambiati o rimborsati senza costi aggiuntivi, se i viaggiatori dovessero rimandare o cancellare un viaggio imminente. La politica dei rimborsi standard prevede l’85 % di rimborso sul costo di un Pass, mentre il 15 % viene trattenuto come spese di cancellazione. In base alla politica delle sostituzioni standard, i Pass possono essere scambiati per un altro tipo di Pass o per un Pass con un periodo di validità diverso, dietro il pagamento di una commissione di 15 euro per Pass Eurail o Interrail.

All’inizio dell’estate, Eurail, l’azienda responsabile dei Pass ferroviari Eurail e Interrail, ha lanciato con successo il Mobile Italy Pass, ora seguito dal Mobile Global Pass. La versione elettronica di altri Pass per viaggiare nei singoli paesi seguirà nei prossimi mesi. Il Pass cartaceo rimane disponibile presso i canali di vendita online, le principali stazioni ferroviarie d’Europa e i distributori Eurail.

«È la prima volta che i viaggiatori possono utilizzare un solo biglietto elettronico per viaggi in treno validi in 33 paesi, dalla Norvegia alla Turchia e dalla Finlandia al Portogallo – sottolinea Carlo Boselli, direttore generale di Eurail – Più di 35 vettori ferroviari europei hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, con tutte le sue complessità. Da oggi i viaggiatori che vogliono scoprire l’Europa in treno hanno un modo più semplice e flessibile di farlo, con i Pass Eurail e Interrail in versione elettronica».