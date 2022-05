Interrail festeggia i cinquant’anni con un maxi sconto sui Global Pass













In occasione del 50° anniversario, Interrail offre uno sconto del 50% sui Global Pass su alcune validità e per un periodo di tempo limitato.

Dalla sua creazione nel 1972 a oggi, Interrail è diventato un movimento culturale, che ha ispirato generazioni a uscire dalla propria area di comfort e a viaggiare liberamente, seguendo la propria curiosità.

Per ricordarci di come tutto è iniziato, lo sconto del 50% riguarda i Pass Interrail Global della durata di 1, 2 e 3 mesi consecutivi; l’offerta inizierà il 6 maggio e si concluderà il 10 maggio, anche in coincidenza con la Giornata dell’Europa (il giorno 9), data in cui si celebrano l’unità europea e gli scambi culturali, due elementi che fin dall’inizio sono stati fondamentali per Interrail.