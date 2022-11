International Cruise Summit, il mondo delle crociere a Madrid il 15 e 16 novembre

Le prenotazioni record per il 2023 fanno guardare al futuro delle crociere con ottimismo. Se ne discuterà – con al centro le sfide in termini di sostenibilità e gestione dei costi operativi (tra inflazione e prezzi elevati del carburante) all’International Cruise Summit di Madrid il 15 e 16 novembre all’Hotel Melia Castiglia. La 12ª edizione dell’evento vedrà confrontarsi i più importanti player internazionali del settore.

Delle nuove navi che verranno inaugurate nei prossimi anni, 28 utilizzeranno il gas naturale liquefatto (Gnl), come combustibile di transizione più pulito – che è già raddoppiato come prezzo in un anno – mentre si studiano altre forme di generazione di energia a emissioni neutre praticabili in ambienti marini.

Questo è un esempio delle difficoltà che l’industria sta incontrando nel portare avanti l’obiettivo di decarbonizzazione, che coinvolge anche i porti dotati di prese elettriche per fornire energia verde alle navi quando sono attraccate in modo che possano spegnere i motori. Per ora pochi porti al mondo hanno questo sistema, che richiede grandi investimenti, anche se ci sono parecchi progetti in corso.

L’industria delle crociere è all’avanguardia nel trasporto marittimo e sta sviluppando diversi progetti di navi alimentate a idrogeno. Uno di questi progetti, la Northern Xplorer, mira a costruire la prima nave da crociera al mondo a emissioni zero, presso il cantiere navale WestSea in Portogallo. Progetto che sarà presentato durante il congresso.

Saranno presenti top executive, dirigenti di compagnie crociere internazionali, autorità portuali, agenzie di viaggi e compagnie ed esperti del settore. L’evento vedrà la partecipazione di relatori come Mario Zanetti, presidente di Costa Crociere; Wybcke Meier, ceo di Tui Cruises; Mehmet Kutman, Presidente e ceo di Global Ports Holding; Michael Ungerer, ceo di Explora Journeys; Andrea Zito, amministratore delegato di Swan Hellenic; Moran Mano, vicepresidente e direttore esecutivo di Mano Maritime; e Eithne Williamson, vicepresidente di Princess Cruises Uk & Europe.

Durante i due giorni di tavole rotonde e presentazioni, si parlerà della ripresa del settore e delle destinazioni crocieristiche, delle sfide per il reclutamento di tutti i lavoratori di cui il settore ha bisogno e di come recuperare i livelli di vendita e prezzi pre pandemia. Verranno inoltre discussi temi come l’assicurazione marittima, l’innovazione digitale e le crociere fluviali, in piena espansione.