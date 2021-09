Interface Italy si allea in Europa: nasce International Tourism Group













Interface Tourism Italy ha lanciato, insieme a cinque agenzie partner europee di comunicazione e marketing, International Tourism Group (Itg) , un nuovo gruppo che propone un approccio innovativo verso il settore del turismo basato su dati, ricerche e numeriche estrapolate da piattaforme di proprietà capaci di indagare e analizzare le abitudini dei consumatori.

La costituzione del Gruppo nasce dalla considerazione che, dati della Banca Mondiale alla mano, l’Europa rappresenta il 50% dei viaggi internazionali e il 35% della spesa turistica mondiale, pertanto il Vecchio Continente rappresenta una regione strategica su cui investire ma da sempre ostica per una frammentazione dei vari mercati.

Con l’unione delle risorse, l’esperienza e gli strumenti di proprietà delle agenzie fondatrici, Itg intende offrire a destinazioni e marchi globali un potente partner di marketing in Europa, con risorse umane e finanziarie capaci di influenzare un bacino enorme di viaggiatori.

«Entriamo in una nuova fase del marketing turistico, le contingenze ci impongono di cambiare passo e noi non ci faremo trovare impreparati – commenta Serena Valle, ceo di Interface Tourism Italy. Siamo particolarmente orgogliosi di essere il membro italiano di questa nuova straordinaria realtà europea che conta sulla professionalità e la passione di un team internazionale e particolarmente motivato. Abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto, ora diventato realtà, che permetterà a tutti i nostri clienti

di strutturare strategie basate su numeriche e insight del mercato».

Itg International Tourism Group è un’agenzia di marketing paneuropea di viaggi, turismo, ospitalità e lifestyle. La società, registrata in Francia, è costituita e interamente controllata dalle agenzie Interface Tourism (Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi), Global Communications Experts (Germania) e Black Diamond (Regno Unito).