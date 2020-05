Intel offre un miliardo per l’acquisizione di Moovit

Sarebbe in dirittura d’arrivo la trattativa di Intel per l’acquisizione di Moovit, l’applicazione che offre indicazioni e suggerimenti per i mezzi di trasporto a oltre 800 milioni di utenti, in prevalenza turisti e viaggiatori, che l’hanno scaricata fino ad oggi. Il valore della transazione sarebbe di 1 miliardo di dollari.

La start up israeliana per facilitare la mobilità, soprattutto turistica, era stata già sostenuta da Intel Capital, braccio finanziario del gruppo internazionale che si occupa della produzione di sistemi integrati, con un cospicuo investimento.

Attualmente l’app Moovit è disponibile in circa 3mila città ed è stata recentemente arricchita di contenuti e algoritmi di intelligenza artificiale con utilizzo di big data. Modalità che aiutano i viaggiatori a muoversi con maggiore facilità nelle destinazioni.