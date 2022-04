Insurtech, BeSafe chiude un round da 1,2 milioni













BeSafe Group, la startup che ha lanciato nel 2018 BeSafe Rate, la tariffa prepagata con assicurazione di viaggio inclusa, chiude un nuovo round di investimento da 1,2 milioni di euro per accelerare lo sviluppo di servizi tecnologici e assicurativi per il turismo in Italia e in Europa.

La raccolta è stata sottoscritta equamente da Cdp Venture Capital Sgr, attraverso il suo Fondo Acceleratori, e da Prana Ventures Sicaf.

Queste risorse confermano la crescita e il riconoscimento di mercato ottenuti dalla società grazie alla prima raccolta di circa 500mila euro fatta nel 2021. Un risultato importante per Alessandro Bartolucci, ceo & cofounder: «Le nostre soluzioni insurtech e fintech rispondono alle esigenze concrete delle strutture ricettive. Lo conferma il fatto che siamo stati scelti da oltre 1.300 strutture ricettive italiane tra cui Gruppi alberghieri del calibro di Best Western, Voihotels di Alpitour, Club Esse, Arbatax Park Sardinia Resort, Acanfora, Felix Hotels, Affitti Brevi e da più di 150mila viaggiatori assicurati per quasi 42mila prenotazioni».

«Questo round consentirà di sostenere la crescita di BeSafe, oltre ad accelerare l’espansione in Europa. Dopo l’iniziale lancio in Spagna e Portogallo siamo pronti a sbarcare in Francia, Austria e Grecia», aggiunge il ceo.

L’operazione è stata seguita dallo studio legale Dgrs e in particolare da un team guidato dall’avvocato Alessandro Del Guerra, chief legal officer di Prana Ventures Sicaf.