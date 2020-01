Innside by Meliá, a Milano l’hotel che fa rinascere Torre Galfa

Meliá Hotels International arriva nel cuore di Milano con un hotel che riporta agli antichi fasti il palazzo della Torre Galfa. Si tratta dell’Innside by Meliá Torre Galfa, situato in una posizione strategica, adiacente alla Stazione Centrale, a pochi passi dai servizi di trasporto e a otto chilometri dall’Aeroporto Internazionale di Milano Linate.

L’hotel vuole essere una base, sia per coloro che viaggiano per lavoro che per quelli che vogliono visitare la destinazione lombarda, per esplorare la città e la sua ricca cultura, il design, l’arte e molto altro. Questo concetto di bleisure è il vero fulcro dell‘Innside by Meliá.

La struttura si sviluppa su 12 piani all’interno dell’iconica Torre Galfa, imponente grattacielo disegnato dall’architetto Melchiorre Bega nel 1959 e rinnovato nel 2019, a 60 anni dalla sua costruzione. Mentre l’esterno è una struttura in vetro e alluminio, gli interni uniscono il design urbano alle radici spagnole del Gruppo.

Nella lobby, disegnata nel tipico stile milanese, gli ospiti possono alternare momenti di lavoro a svago. La hall aperta crea un’atmosfera informale, dove il ristorante Batticör – il cui nome significa ciò che fa battere il cuore – è aperto dal primo mattino fino a tarda notte e propone cucina italiana moderna, preparata da un team di chef locali. Anche il menu dei cocktail riflette il carattere vibrante della città. Il nome del ristorante rimanda inoltre al cuore disegnato sulle divise di tutto lo staff.

L’area della lobby, il cuore dell’hotel che esprime il vero concept dello stesso, è aperta anche a chi non è ospite della struttura, ed è la location perfetta per un incontro di lavoro o un drink post ufficio. Inoltre è possibile affittare quattro spazi per meeting: Room 1, Big Ideas Space, Room 3 e 4, rispettivamente di 27, 32, 60 e 63 mq. Le aree conferenze sono dotate inoltre delle più aggiornate tecnologie per organizzare eventi e riunioni.

L’hotel dispone di 145 camere spaziose. Le Standard includono un mini bar gratuito con drink, free wifi illimitato e una Google Chromecast; mentre le stanze Premium dispongono anche di una macchina per caffè espresso e di una selezione di birre locali. L’Innside by Meliá Torre Galfa offre inoltre un moderno centro fitness, a ribadire come la salute e il benessere siano valori fondamentali del marchio, che propone programmi e-fitness con lezioni virtuali on demand 24/7.

Pensando proprio agli interessi degli ospiti, l’hotel offre un programma di eventi durante tutto l’anno che include corsi di fitness, lezioni di artigianato, appuntamenti legati al food e beverage e collaborazioni con artisti.

Il marchio Innside by Meliá è, all’interno di Meliá Hotels International, il fiore all’occhiello della sostenibilità. Lenzuola e asciugamani sono al 100% ecofriendly e i prodotti da toilette sono sostenibili, dal momento che i formati usa e getta, sia in carta che in plastica, sono stati eliminati da tempo. Il parcheggio sotterraneo è dotato di stazioni di ricarica per auto elettriche e alla reception gli ospiti possono noleggiare biciclette per esplorare la città.

Torre GalFa è volta al risparmio energetico e alla tecnologia geotermica, infatti sono presenti celle fotovoltaiche e turbina eolica sul tetto. Tutto il palazzo è stato realizzato in classe energetica A e in Italia è il primo palazzo a zero emissioni di Co2.

Innside by Meliá annovera hotel in 24 location distribuite su 9 Paesi, con altri 17 in cantiere. Le nuove aperture includono Innside Berlin Mitte, Innside Amsterdam e Innside Liverpool, solo per citarne alcuni.