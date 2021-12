Innsbruck, la Valle dello Stubai riapre al turismo bianco













Da domenica 12 dicembre 2021 sono di nuovo consentite le attività turistiche nella Valle dello Stubai di Innsbruck, in Austria. Proprio in questi giorni, infatti, hanno riaperto gli alberghi, gli alloggi per le vacanze, i ristoranti della destinazione e si può accedere alle stazioni sciistiche e alle strutture per il tempo libero.

Gli operatori locali sottolineano che la riapertura avviene nel pieno rispetto delle nuove regole fissate per le strutture ricettive, i ristoranti, le attrazioni culturali, nei comprensori sciistici, in occasioni di eventi e durante le attività sportive.

In occasione della riapertura è stata lanciata la formula dello Ski Plus City Pass Stubai Innsbruck: non si tratta dell’ennesima carta simile alle altre, bensì della chiave per una vacanza completa e il compagno perfetto per un viaggio nel cuore del Tirolo.

Infatti lo Skipass Stubai Innsbruck comprende un totale di 40 servizi, dalle esperienze in alta montagna alle offerte più “cool” della vita cittadina, dando accesso a 13 aree sciistiche con 291 chilometri di piste e a 48 chilometri di percorsi sciistici (8 dei quali specifici per sci notturno o slittino notturno); inoltre ingressi per 22 attività di lifestyle, culturali e turistiche, sportive (con tre piscine) oltre alla mobilità assicurata con gli skibus e l’hop on-hop off sightseer.

A completare l’offerta invernale di questa area dell’Austria, una serie di collegamenti fra Innsbruck e le aree sciistiche circostanti ed escursioni culturali come la visita più antico museo del mondo, il Castello di Ambras, o agli affascinanti Mondi di Cristallo Swarovski.