Inizia l'era Ita: tutte le rotte in programma













Iniziate le vendite dei biglietti, si va configurando il network invernale di Italia Trasporto Aereo, la newco che dal 15 ottobre sostituirà Alitalia. L’operativo di Ita, incompleto riguardo al lungo raggio in attesa delle varie autorizzazione delle autorità locali negli Usa, in Giappone e in Algeria, è più definito sul corto e medio raggio.

In totale, comunque, la compagnia aerea guidata da Fabio Lazzerini, prevede di operare 45 destinazioni con 61 rotte per l’inverno. Se sulle tratte intercontinentali restano ancora in sospeso le vendite per Miami, Boston, New York negli Usa, Tokyo e Algeri – dalla fine di marzo 2022 il vettore ha intenzione di aggiungere al network anche San Paolo, Buenos Aires, Washington e Los Angeles.

In Italia i collegamenti previsti sono da Milano Linate verso Brindisi, Bari, Catania, Lamezia, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria e Roma Fiumicino. Da Roma Fiumicino per Brindisi, Bari, Bologna, Catania, Genova, Lamezia, Milano Linate, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

Sul corto-medio raggio invece, i voli previsti sono da Linate per Amsterdam, Bruxelles, Dusseldorf, Francoforte, Ginevra, Londra, Parigi (CdG e Orly); da Fiumicino per Amsterdam, Atene, Barcellona, Bruxelles, Cairo, Francoforte, Ginevra, Londra, Madrid, Malta, Monaco, Nizza, Parigi CdG, Tirana, Tel Aviv, Tunisi e Zurigo.

Non sono ancora in vendita, invece, le rotte in continuità territoriale della Sardegna su Cagliari, Alghero e Olbia da Roma e Milano e su Comiso da Roma e Milano. Su queste tratte è Alitalia in amministrazione straordinaria che ha vinto il bando per operare i voli e tale diritto non può essere ceduto ad altra compagnia aerea. In ogni caso i vertici di Ita si sono già detti disponibili ad operare il servizio quindi il tema è sul tavolo dell’intero dossier del passaggio da Alitalia a Ita.