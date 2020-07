Ingressi limitati e biglietti online: riapre il Louvre di Parigi

Dopo quasi quattro mesi di chiusura per via del coronavirus il museo più visitato al mondo (10 milioni di visitatori all’anno), il Louvre di Parigi, ha riaperto ai turisti con ingressi contingentati per assicurare il distanziamento sociale.

Come riporta agi.it sono accessibili, oltre alla Gioconda, anche capolavori come la Venere di Milo e la vasta collezione di antichità, mentre le gallerie dove non è possibile garantire la giusta distanza – più o meno un terzo del totale – rimarranno chiuse.

Le nuove regole di ingresso nella struttura prevedono 500 visitatori ogni 30 minuti, e i biglietti vanno acquistati in anticipo online.